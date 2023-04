Ant-Man and the Wasp: Quantumania, data di uscita su Disney Plus: il film Marvel è in arrivo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ora una data di uscita di Disney +. Il film del Marvel Cinematic Universe sarà disponibile sul servizio in abbonamento a partire dal 17 maggio 2023.

Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato reso disponibile in Italia il 15 febbraio 2023, nei cinema, quindi si tratta di circa tre mesi di attesa. Anche se potrebbe sembrare poco, in realtà si tratta dell'attesa più lunga post-pandemia. Va inoltre fatto notare che il film è stato reso disponibile al noleggio e alla vendita in formato digitale a metà aprile. L'impressione quindi è che Disney abbia ritardato il più possibile l'arrivo della pellicola su Disney Plus.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un film "importante", dopotutto. Si tratta infatti dell'inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e introduce in modo più formale Kang, il nuovo nemico di questa nuova saga. Avevamo già avuto modo di vedere il personaggio grazie alla prima stagione di Loki, ma solo con il film abbiamo veramente potuto assaggiarne le potenzialità (principalmente con le scene successive ai titoli di coda).

Tornando però a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film vede Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) immersi in una nuova dimensione, il Regno Quantico. Dovranno trovare una via di fuga mentre cercano di destreggiarsi nel mezzo di una guerra che li compete fin troppo da vicino.

Parlando ancora di Kang, Disney sta valutando tutte le possibili opzioni per tale ruolo, dopo le accuse contro Majors.