Hyper Light Breaker è 'come Breath of the Wild nel formato di un roguelike come Dead Cells'

Durante il Day of the Devs di giugno 2023 è stato nuovamente mostrato Hyper Light Breaker, il nuovo gioco di Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash).

"È un gioco enorme, elegante e sanguinoso", afferma il direttore creativo Alx Preston nella nuova presentazione. "Come è nel nostro modus operandi, è un gioco vivido ma cupo, con un mondo friabile che può essere brutale e bello allo stesso tempo. È un punto di riferimento importante per noi e il primo nel suo genere: un gioco open-world in cui non si torna mai due volte nello stesso mondo".

"Si potrebbe dire che è un mix di incredibili giochi open-world come Breath of the Wild distillato nel formato di un roguelike come Dead Cells o Hades", aggiunge mentre le mie orecchie si rizzano ancora una volta.

Hyper Light Breaker ci porta nell'Overgrowth, una nuova terra che fa sempre parte dell'universo narrativo di Hyper Light. Si tratta di un gioco d'azione che è possibile approcciare in solitaria o in cooperativa. Avremo accesso a una serie di biomi di grandi dimensioni e dovremo sconfiggere potenti nemici, creare costruzioni e infine rovesciare l'Abyss King. La struttura del gioco sarà rogue-lite.

Il mondo di gioco sarà 3D e potremo usare una hoverboard per esplorare liberamente le grandi ambientazioni, planando, scattando e usando altri sistemi di movimenti. Potremo accedere a vari tipi di armi e anche aiutare un insediamento a rifiorire.

Per il momento Hyper Light Breaker è previsto per PC e arriverà su Steam in Accesso Anticipato alla fine del 2023.