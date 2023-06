Cocoon arriverà anche su PlayStation, oltre che su Xbox, Switch e PC

Durante il Day of the Devs di giugno 2023 abbiamo avuto la possibilità di rivedere Cocoon, il gioco d'avventura ideato da Jeppe Carlsen, famoso soprattutto in quanto progettista principale del gameplay di Limbo e Inside. È stato confermato che arriverà anche su PlayStation, oltre che su PC, Switch e Xbox. Sarà su Game Pass al D1.

In Cocoon avremo la possibilità di interagire con ambienti alieni e una serie di strani dispositivi alieni realizzati da un'antica civiltà. Potremo esplorare una serie di biomi unici e diversi tra loro, compresi strutture industriali ed enormi caverne. Dovremo scoprire come questi luoghi sono collegati tra loro e imparare a usare i meccanismi di questi luoghi per avanzare e fare luce su un grande mistero cosmico.

Cocoon, in modo simile a Limbo e Inside, è un'avventura con una struttura da puzzle nella quale i vari mondi di gioco esistono all'interno di un sfera che potete trasportare con voi. Si potrà quindi saltare dentro un mondo, portarne uno dentro un altro e capire come combinarli per risolvere enigmi complessi. Non mancheranno inoltre delle feroci battaglie contro dei potenti guardiani, nemici agguerriti da affrontare con meccaniche sempre nuove.