Mortal Kombat 1: primo trailer gameplay e data d'uscita alla Summer Game Fest 2023

Proprio in apertura della Summer Game Fest 2023, Mortal Kombat 1 si è mostrato con il primo trailer gameplay, in grado di far vedere veramente com'è il nuovo capitolo del picchiaduro sviluppato da NetherRealm per PC, PS5 e Xbox Series X|S e annunciando anche la data d'uscita per il 19 settembre 2023.

Il video ha dato modo di vedere qualcosa sulla storia, sui personaggi e sul combattimento vero e proprio di Mortal Kombat 1, che presenta una sorta di passaggio "seamless" tra le scene d'intermezzo e i combattimenti veri e propri, che avvengono (a quanto sembra) senza soluzione di continuità all'interno dell'engine di gioco.

Il trailer effettua una panoramica tra vari personaggi appartenenti al roster, molti dei quali già noti, mostrando i vari retroscena che muovono i combattenti all'interno del torneo e i vari stili di combattimento, oltre alle immancabili fatality che, ovviamente, tornano in scena anche in questo capitolo.

Mortal Kombat 1 è un reboot della serie, nelle intenzioni degli sviluppatori, con l'intenzione di rilanciarla con una sorta di ripartenza narrativa e in termini di gameplay. La data d'uscita è fissata per il 19 settembre 2023 e i pre-ordini sono aperti, con la possibilità di ottenere contenuti esclusivi dedicati a Shang Tsung.

Mortal Kombat 1 și caratterizza, peraltro, per un nuovo sistema simile al "tag team", che consente di scegliere un personaggio principale e uno secondario, che funge da aiutante e consente anche di combinare le mosse in diverse soluzioni possibili. Ed Boon, director del gioco, si è presentato sul palco annunciando diverse caratteristiche del nuovo capitolo e annunciando anche la presenza di Jean-Claude Van Damme nel roster.