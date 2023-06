Throne and Liberty: un nuovo trailer dell'MMO di NCSOFT pubblicato da Amazon dal Summer Game Fest

Tra i tanti protagonisti del palco del Summer Game Fest 2023 c'è anche Throne and Liberty, l'MMORPG di NCSOFT, gli autori di Guild Wars e Lineage, che sarà pubblicato in occidente da Amazon Games. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato nella prima parte offre una serie di sequenze cinematografiche in GC, seguite da spezzoni di gameplay con combattimenti all'arma bianca, magia ed esplorazione. A tal proposito viene mostrata la possibilità di trasformarsi in vari animali, come ad esempio lupi e aquile, per spostarsi con agevolezza nel mondo di gioco.

Sappiamo che Throne and Liberty è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita ancora da definire. È possibile tuttavia già da ora iscriversi ai test tecnici a numero chiuso che si svolgeranno in futuro tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione. Troverete tutti gli annunci di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.