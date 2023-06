WarHaven: nuovo trailer dal Summer Game Fest 2023, prova gratuita in arrivo

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato mostrato WarHaven in arrivo nell'autunno 2023. Sarà possibile giocare gratuitamente durante il Steam Next Fest dal 19 al 26 luglio 2023.

Warhaven è un gioco di combattimento fantasy medievale PVP free-to-play per due squadre fino a 16 giocatori ciascuna. "Scegliete il vostro soldato, guidate la vostra squadra in combattimento e incarnatevi in un potente Immortale per ribaltare le sorti della guerra!" recita la descrizione ufficiale.

"Immergetevi nell'affascinante mondo di Warhaven, che fonde il medioevo e la modernità per creare un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro. Immergetevi nella ricca storia di Herarth e scoprite la sua lore, che attinge da diverse culture del mondo reale per tutto ciò che riguarda il design delle armature e le creature mitologiche. Assumete il mantello di un Immortale divino, potente divinità alimentata dall'incrollabile devozione dei suoi seguaci mortali. Travolgete gli squadroni nemici da soli e prendete il controllo del campo di battaglia!"

A inizio anno gli sviluppatori hanno affermato che "Il nostro obiettivo primario è quello di semplificare il processo di avvicinamento al titolo: ci è stato chiesto a gran voce dai giocatori. Per farlo ci stiamo concentrando sull'accessibilità, la spiegazione dei vari elementi del gioco e sulle ricompense che gli utenti riceveranno se porteranno un amico a guerreggiare con loro". Leggete di più nel nostro speciale.