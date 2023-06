Lies of P, il video completo della demo per il soulslike ispirato a Pinocchio

IGN ha pubblicato il video completo della demo di Lies of P messa a disposizione da Neowiz subito dopo la presentazione dell'atteso soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio, avvenuta nel corso del Summer Game Fest 2023.

Come saprete, abbiamo provato la demo di Lies of P e le sensazioni che il gioco ci ha restituito sono fondamentalmente positive, sia sul piano del gameplay che della realizzazione tecnica, che appare molto promettente.

A lasciare un po' interdetti, per il momento, è un bilanciamento della difficoltà ancora da ottimizzare e l'intelligenza artificiale dei nemici, piuttosto limitata, nonché alcune meccaniche specifiche come schivata e parata.

Per fortuna da qui a settembre c'è ancora tempo per apportare delle modifiche in tal senso e consegnarci al lancio un'esperienza action RPG ben rifinita e rigorosa come da aspettative per un progetto senza dubbio ambizioso.