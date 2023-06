Multiplayer.it Summer of Games, terzo giorno di live: Future Games Show e non solo

La Multiplayer.it Summer of Games continua oggi, 10 giugno, con il terzo giorno di live e tantissimi contenuti, riportati come da tradizione nel programma giornaliero che trovate qui di seguito.

La diretta partirà come al solito alle 15.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it e includerà tanti appuntamenti, fra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom giocato da Giordana, Resident Evil 4 giocato da Pierpaolo e Alessio, un torneo redazionale di Street Fighter 6 e tantissime chiacchiere fra bevute e mangiate.

Due momenti in particolare segneranno la giornata: alle 18.00 seguiremo con voi il Wholesome Direct, mentre alle 19.00 ci sarà il Future Games Show e ci aspettiamo di vedere diverse cose interessanti, che provvederemo a commentare in diretta.

Non mancheranno ovviamente i collegamenti con Vincenzo e Francesco da Los Angeles per il punto sulla situazione, nonché gli ultimi aggiornamenti su quanto è stato mostrato a porte chiuse e non nel corso del Summer Game Fest 2023.

