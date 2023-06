Trent’anni di The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nella moltitudine di articoli che celebrano e analizzano la pubblicazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, abbiamo colto l'occasione di un importante anniversario, i trent'anni di Link's Awakening (uscito in Giappone, su Game Boy, il 6 giugno 2023), per parlarvi di uno degli episodi più importanti della serie. Link's Awakening è unico per tanti motivi diversi. Partiamo dalle basi, e cioè il team di sviluppo: EAD, la squadra di Miyamoto, diretta erede di R&D4, la più significativa tra le divisioni Nintendo. Fino a quel momento non aveva mai dato centralità alle produzioni portatili, regno incontrastato di R&D1, il team di Gunpei Yokoi. Durante la lavorazione di A Link to the Past per SNES, un programmatore EAD, Kazuaki Morita, provò a trapiantarlo su Game Boy: nonostante le difficoltà, i risultati si riveleranno superiori alle aspettative. Ultimato lo sviluppo del capitolo per Super Nintendo, Takashi Tezuka, il suo direttore, si unì a Morita con l'intenzione di crearne una versione tascabile. Come spesso accade, le cose si sarebbero evolute in maniera inaspettata. The Legend of Zelda: Link's Awakening: il direttore Takashi Tezuka Uno dei motivi per cui Link's Awakening è così significativo risiede proprio nel team di sviluppo: EAD non diede origine a una squadra secondaria, a una costola meno talentuosa dello scheletro che aveva scolpito A Link to the Past. In questo, Link's Awakening sarebbe rimasto un'eccezione: evitando di considerare Nintendo Switch una portatile, ogni successivo The Legend of Zelda tascabile sarebbe stato sviluppato esternamente, o da un team diverso da quello principale, anche nell'obbiettivo di scovare talenti da coinvolgere su home console (Hidemaro Fujibayashi, direttore di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, è stato notato proprio così). Nel caso di Link's Awakening, tutti i principali talenti del "team Zelda" si concentrarono nella creazione dell'opera: Takashi Tezuka chiese e ottenne, poco dopo aver visto i risultati di Morita, di realizzare non una riduzione di A Link to the Past, bensì uno spin-off della serie. Un episodio senza Triforza, senza Hyrule, addirittura senza la Principessa Zelda. The Legend of Zelda: Link's Awakening: il remake del 2019 per Nintendo Switch A Tezuka si unirono presto altre figure che, negli anni successivi, sarebbero diventate fondamentali per Nintendo: non ci riferiamo ai "soliti" Shigeru Miyamoto - produttore dell'opera - e a Kotabe, autore delle illustrazioni. Stiamo parlando di (ai tempi) giovani sviluppatori che avrebbero segnato il futuro dell'azienda. Shigefumi Hino, disegnatore di Yoshi e direttore di Pikmin, si occupò della creazione dei personaggi dell'avventura. Kensuke Tanabe, attualmente produttore dei più importanti titoli Nintendo sviluppati in Occidente (Metroid Prime 4, per citare il più noto), scrisse una bozza della storia. Yoshiaki Koizumi, ora responsabile dello sviluppo software dell'azienda (in particolare del ramo edochiano), produttore dell'hardware Nintendo Switch, nonché direttore di Super Mario Galaxy, elaborò l'intreccio dell'avventura, oltre a integrare i personaggi non giocanti. Se non fosse stato dirottato a condurre la saga dell'idraulico - non che sia un destino gramo - Koizumi, con la sue ambizioni narrative, avrebbe potuto dare molto a The Legend of Zelda. Il suo contributo, nelle rare circostanze in cui è avvenuto, e Link's Awakening rientra appieno in questi casi, è stato comunque determinante nell'alterare, ampliandolo, il DNA della saga. Scopriamo insieme perché, nonostante sia uno strambo spin-off portatile ispirato a Twin Peaks (per stessa ammissione di Tezuka), Link's Awakening ha cambiato per sempre The Legend of Zelda.

Influenza storica The Legend of Zelda: Link's Awakening: la caratterizzazione dei personaggi è l'ingrediente apportato dal gioco alla serie Abbiamo ricordato l'eccellenza del team di sviluppo non tanto per questioni di storicizzazione dell'opera, quanto per segnalare che un team unico ha dato vita a un risultato unico. Non utilizziamo questa parola in modo leggero: non solo lo Zelda Team principale non avrebbe più sviluppato un capitolo portatile, ma nessun capitolo portatile sarebbe più stato così importante nell'arricchire e influenzare la saga "principale". Link's Awakening è uno spin-off, ma è anche l'unico gioco tascabile della serie il cui DNA è stato trapiantato direttamente nei capitoli per console casalinghe. Non è un successo di poco conto, visto il prestigio di The Legend of Zelda - dal 2023, quattro dei sei giochi ad aver ottenuto un punteggio perfetto sia su Famitsu che su Edge (due delle riviste più prestigiose del pianeta) sono suoi, per citare soltanto uno dei risultati - e viste le abissali differenze hardware che esistevano all'epoca tra Super Nintendo e Game Boy. Eiji Aonuma ha dichiarato che senza Link's Awakening Ocarina of Time sarebbe stato molto diverso; ha addirittura azzardato che, grazie all'influenza di Koizumi, questo gioco sia da considerare il primo the Legend of Zelda con un vero e proprio intreccio. È chiaro che nelle esternazioni di Aonuma ci sia un fondo di verità: la novità di Link's Awakening che più di ogni altra ha influenzato il futuro della saga risiede nelle interazioni coi personaggi non giocanti, inserite per assecondare quel desiderio di creare un villaggio in stile Twin Peaks. Nei capitoli precedenti, A Link to the Past compreso, i personaggi memorabili erano pochi: i PNG erano inseriti per arricchire di abitanti i paesi, ma le interazioni possibili erano estremamente scarse, oppure in ottica puramente funzionale: donare una semplice missione, fornire un oggetto, suggerire un indizio per proseguire. La caratterizzazione, prima di Link's Awakening, era scarsa e limitata. Ci sono altri elementi importanti della creatura portatile di Takashi Tezuka. Come dicevamo, è stato il primo spin-off della serie: in futuro sarebbero apparse deviazioni ancora più estreme (declinazioni in multiplayer, Hyrule Warriors), questo titolo tuttavia ha evidenziato che un The Legend of Zelda classico sarebbe potuto esistere anche in assenza della Principessa e di Hyrule, purché le coordinate estetiche e identitarie della saga venissero preservate. È stato anche il primo titolo a proporre un minigioco che sarebbe divenuto caratteristico fino al 2006 (fino a Twilight Princess), e cioè la pesca: questo proprio grazie al programmatore che aveva originato gli embrioni del progetto, Morita, appassionato di quest'attività. Un vero peccato che la tradizione non sia stata perpetuata, in Breath of the Wild la pesca ci sarebbe stata più che bene. Prima di passare al prossimo paragrafo, ci soffermiamo ancora una volta sui personaggi non giocanti, sugli abitanti di Koholint: sono stati i primi con una forte caratterizzazione, con delle personalità strutturate od originali, i primi con delle storie personali, anche quotidiane, da raccontare. Forse era scontato, per il sangue stesso della serie, che prima o poi avrebbe abbracciato una simile caratteristica: è successo proprio durante lo sviluppo di questo piccolo capitolo. E se oggi abbiamo Beedle, Kass e Riju, se in passato abbiamo parlato con Kafei, Malon, Saria e Midna... be', le fondamenta di questi incontri sono state gettate qui.