Classifica eShop, Zelda resta primo ma Mortal Kombat 11 risale in terza posizione

La classifica eShop della settimana che si è appena conclusa vede sì The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ancora in testa, ma anche la risalita in terza posizione di Mortal Kombat 11, probabilmente legata all'entusiasmo che circonda l'annuncio del nuovo capitolo della serie picchiaduro.

The Legend Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Mortal Kombat 11 Ultimate Super Smash Bros. Ultimate Ori and the Will of the Wisps Minecraft Mario Party Superstars Stardew Valley Ori and the Blind Forest ACA NEOGEO Metal Slug 3

Pur caratterizzato da un comparto tecnico "ridotto" per andare incontro alle capacità di Nintendo Switch, Mortal Kombat 11 vanta gli stessi contenuti disponibili sulle altre piattaforme, e l'edizione Ultimate in particolare appare molto ricca e duratura.

Stardew Valley Ori and the Blind Forest ACA NEOGEO Metal Slug 3 Among Us Little Nightmares Outlast Modern Combat Disney Dreamlight Valley Hentai Girls Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

Quanto invece alla classifica dei giochi disponibili esclusivamente in formato digitale, troviamo sempre Stardew Valley in prima posizione, mentre Ori and the Blind Forest guadagna tantissime posizioni ed è secondo, dubito davanti al classico NEOGEO Metal Slug 3.

E sì, al nono posto della top 10 digitale c'è appunto un gioco hentai: chi lo avrebbe mai detto?