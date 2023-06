Persona 3 Reload: un video confronta il remake con l'originale

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le sequenze del trailer di annuncio di Persona 3 Reload con l'originale, o meglio Persona 3 FES, la prima riedizione del gioco per PS2, mostrando i grandi cambiamenti apportati da Atlus.

Tecnicamente Persona 3 Reload non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma si tratta ormai di una formalità, dato che il primo trailer di questo rifacimento è trapelato in rete grazie a un grossolano errore dei canali social occidentali di Atlus, assieme a quello di Persona 5 Tactica.

Come possiamo vedere nel filmato ovviamente per il remake è stato utilizzato un nuovo motore grafico pur mantenendo lo stile artistico dell'originale. I modelli dei personaggi sono passati dallo stile deformed a uno più proporzionato, in linea con Persona 5.

Anche il sistema di illuminazione è del tutto nuovo, sono stati eliminati i tempi di caricamento per il passaggio da un'area e l'altra e le location sono popolate da un numero maggiore di NPC. Il sistema di combattimento non sembra essere stato ritoccato per quanto riguarda le dinamiche di gameplay, ma in compenso visivamente risulta più spettacolare e dinamico, come quello di Persona 5.

Chiaramente si tratta di un confronto basato su un breve trailer di presentazione. Per scoprire tutte le differenze e le novità di Persona 3 Reload non ci resta che attendere che il gioco venga annunciato ufficialmente durante l'Xbox Games Showcase in programma per le 19:00 di domani, domenica 11 giugno.