Final Fantasy 16, un nuovo video di gameplay mostra le Hunt Battle

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Final Fantasy 16 che mostra da vicino le Hunt Battle presenti nel gioco, i combattimenti cioè a cui Clive può prendere parte e in cui deve vedersela con gruppi di bestie letali.

Una delle novità di Final Fantasy 16, le Hunt Battle si pongono come sfide opzionali per il protagonista del gioco, una sorta di variazione sul tema di Monster Hunter in cui potremo appunto seguire animali feroci e provare ad abbatterli per ottenere ricompense speciali.

Per accedere a queste missioni, ad ogni modo, bisogna che Clive interagisca con determinati personaggi e se le faccia assegnare, con l'indicazione della zona in cui trovare l'eventuale mostro a cui bisogna dare la caccia.

Come si vede nel video, le Hunt Battle sono tutto fuorché una passeggiata: dovremo dar fondo a tutte le nostre risorse e attingere all'interezza del nostro repertorio di mosse per sconfiggere le bestie, che appaiono particolarmente resistenti agli attacchi e capaci di infliggere danni ingenti.

A proposito, Final Fantasy 16 sarà protagonista di un evento celebrativo pre-lancio che si terrà nella notte fra l'11 e il 12 giugno, alle 01.00 italiane.