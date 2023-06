Final Fantasy 16: data, orario e scaletta dell'evento celebrativo pre-lancio

Square Enix ha annunciato la scaletta del Final Fantasy 16 Pre-Launch Celebration, ovvero l'evento che celebra l'ormai imminente pubblicazione del nuovo capitolo della serie su PS5. Le danze si apriranno alle 01:00 italiane del 12 giugno 2023.

Per l'occasione la compagnia ha in programma una ricca scaletta, partendo da un keynote condotto dal producer Naoki Yoshida, passando ad approfondimenti su combattimenti, narrativa e musiche di Final Fantasy 16, che terranno compagnia gli appassionati per circa cinque ore. Peccato per l'orario, decisamente poco pratico per i giocatori nostrani.

Di seguito la scaletta completa con orari italiani:

01:00 - "Producer's Keynote", con Naoki Yoshida

02:15 - "Eikon Power Showcase", con Maximillian Dood, Hiroshi Takai e Ryota Suzuki

03:30 - "The Narrative of Final Fantasy 16", con Alanah Perace, Kazutoyo Maehiro e Michael-Christopher Koji Fox

04:45 - "The Music of Final Fantasy 16", con Alex Moukala e Masayoshi Soken

05:45 - Messaggio conclusivo dal team di sviluppo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva per PS5 e sarà anticipato da una demo gratuita, che forse verrà pubblicata proprio in concomitanza di questo evento. Pochi giorni fa abbiamo visto un nuovo video gameplay che mostra l'esplorazione di uno dei dungeon.