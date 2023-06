Forza Motorsport: data di uscita forse svelata da un report di eXputer

Il portale eXputer potrebbe aver svelato la data di uscita di Forza Motorsport per Xbox Series X|S e PC, forse anticipando l'annuncio in programma per l'Xbox Games Showcase di domenica.

Fonti vicine alla testata affermano che il racing game sarà disponibile nei negozi e negli store digitali a partire dal 10 ottobre 2023, corroborrando tra l'altro l'indiscrezione lanciata il mese scorso dallo youtuber MrMattyPlays.

Chiaramente si tratta di un'indiscrezione da prendere con le molle, ma in ogni caso non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità. Forza Motorsport infatti è uno dei titoli già confermati dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct che andrà in onda a partire dalle 19:00 italiane di domenica 11 giugno.

Per l'occasione Turn 10 ha promesso nuove sequenze di gameplay, con uno sguardo ravvicinato alle Cadillac Racing V-Series.R del 2023 e la Chevrolet Corvette E-Ray del 2024, i due bolidi immortalati nella boxart ufficiale del gioco.

Inoltre, Forza Motorsport sarà il protagonista del Forza Monthly del 13 giugno 2023, dove per l'occasione verrà offerta una panoramica completa della carriera per giocatore singolo. Insomma è molto probabile che in uno dei due eventi arriverà anche l'annuncio della data di uscita, quindi non ci resta che pazientare qualche giorno.