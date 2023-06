despelote è stato mostrato al Tribeca Games Spotlight 2023: si tratta di un'originale avventura ispirata al calcio, dalla grafica quasi monocromatica, sviluppata da Julian Cordero e Sebastian Valbuena.

Privo ancora di una data di uscita ufficiale, ma in arrivo su PC, PlayStation e Xbox, despelote ci vedrà girare per le strade di Quito nei panni di un ragazzino di otto anni, Julian, che passeggia per la città tenendo sempre fra i piedi il suo pallone.

L'interazione con lo scenario e con i tanti personaggi che incontreremo lungo il cammino si fonderà in espelote con le meccaniche di tiro e passaggio tipiche di un gioco di calcio, pur con una visuale in prima persona e uno stile grafico così peculiare.

Anche in questo caso il gioco è profondamente legato alle esperienze personali dei suoi autori, che hanno voluto raccontare in che modo è cambiata la città quando l'Ecuador si è avvicinato come non mai a qualificarsi ai Campionati del Mondo.