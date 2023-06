Tribeca Games Spotlight 2023: tutti i giochi e i trailer presentati

Sì è concluso da poco il Tribeca Games Spotlight 2023, l'evento organizzato con gameplay esclusivi e interviste agli sviluppatori di giochi selezionati dall'organizzazione del Tribeca Festival. È stato uno show tutto sommato breve, ma con diversi titoli da tenere sicuramente d'occhio. Ecco un riassunto di tutti i giochi presentati durante lo show.

Il primo gioco mostrato è stato A Highland Song, un'avventura a base platform ambientata sulle highland scozzesi realizzato da inkle, lo studio di 80 Days. Per l'occasione abbiamo visto nuove sequenze di gameplay del gioco attualmente in sviluppo per PC e Nintendo Switch, caratterizzato da uno stile grafico molto ricercato, con gli scenari che sembrano dei veri e propri dipinti in movimento.

Si continua con Goodbye Volcano High, con gli sviluppatori di KO_OP che hanno mostrato nuove sequenze in vista del lancio su PS5, PS4 e PC in programma per il 29 agosto. Si tratta di un'avventura narrativa ibrida che parla di adolescenza e cambiameno, dove le nostre decisioni avranno un impatto diretto sull'evolversi della narrazione. Seguiremo la storia dal punto di vista di Fang, una musicista dalle fattezze di un dinosauro, durante il suo ultimo anno di superiori, un momento delicato per la ragazza che deve fare sia i conti con le sue prospettive future che prepararsi a salutare i compagni di scuola e gli amici con cui è cresciuta.

Successivamente abbiamo visto Chant of Sennaar, un'avventura a base di rompicapi, platform e stealth ispirata al mito di Babele. In questo strano e affascinante mondo realizzato da Rundisc per PC e Switch, i popoli della Torre non si parlano più tra loro, con il giocatore che vestirà i panni di un misterioso viaggiatore che ha il compito di riportare l'equilibrio tra le persone, interagendo con con gli NPC e risolvere gli enigmi proposti.

In seguito è stato il turno di Nightscape, un avventura in 2.5D in arrivo su PC nel corso del 2023 ricca di atmosfera e ispirata al folklore e antiche storie arabe. Nei panni della "Stargazer" Layla dovremo riportare le stelle in cielo, dopo che queste sono cadute sulla Terra rendendo il cielo completamente scuro. Per farlo intraprenderemo un viaggio in location caratterizzate dal fascino medio-orientale e risolvere vari rompicapi.

Si continua con Stray Gods - The Roleplaying Musical, in uscita il 3 agosto, che come suggerisce il titolo propone un insolito ma accattivante mix tra un'avventura con elementi ruolistici e un musical, con tutte le scene di gioco realizzate a mano dal team di sviluppo di Summerfal Studios. Il gioco è ambientato in un mondo moderno e ci mette nei panni di Grace, una ragazza che ha ricevuto i poteri di una Musa greca e dovrà fare luce su un delitto che potrebbe far scoppiare un conflitto tra umani e divinità.

Durante il Tribece Games Spotlight abbiamo avuto modo di rivedere anche The Expanse - A Telltale Series. Per l'occasione è stato presentato un nuovo filmato dove gli sviluppatori hanno parlato di come sono riusciti a trasformare la celebre serie di Amazon in una avventura interattiva in stile Telltale, dove le azioni e le decisioni dei giocatori hanno un impatto sul destino dei personaggi e la trama.

L'evento si è concluso con Despelote, un'insolita avventura slice-of-life ambientata in Ecuador e tutta incentrata sul calcio e di come questo sport unisce le persone. Nei panni di Julián, un bambino di otto anni, ci aggireremo tra le strade di Quito calciando un pallone e vivremo l'atmosfera ricca di entusiasmo che si respirava nel 2001 quando il paese si è qualificato per la prima volta ai Mondiali di Calcio.