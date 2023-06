Goodbye Volcano High: nuovo trailer dal Tribeca Games Spotlight 2023

Durante il corso del Tribeca Games Spotglight 2023 abbiamo rivisto Goodbye Volcano High, con il team di KO_OP che ha offerto una panoramica di questa accattivante avventura narrativa che parla di problemi adolescenziali, amore e cambiamento. Il gioco è in arrivo su PC, PS5 e PS4 il prossimo 29 agosto 2023.

Goodbye Volvcano High è un racconto cinematico ibrido caratterizzato da una grafica disegnata a mano, descritto dagli sviluppatori come un titolo a metà tra un rhythm game, un gioco di formazione, un film interattivo, dove le scelte del giocatore avranno un impatto diretto sulla narrazione.

La protagonista è Fang, una pterosaura musicista che sta per finire le scuole superiori e deve quindi decidere il suo futuro da adulta e al tempo stesso salutare gli amici con cui è cresciuta.

"La solita fortuna di Fang: ha appena capito cosa vuole dalla vita, e ora il mondo sta per esplodere. Ok, ricapitoliamo: il mondo sta per finire. Hai parlato dei tuoi sentimenti alla persona per cui hai una cotta? Hai risolto tutte le dinamiche distorte della tua famiglia? Hai scritto la migliore (ma proprio la migliore) canzone della storia?? Hai provato a fare tutto quello che potevi?", recita la descrizione.

"Goodbye Volcano High è un'avventura cinematica story-driven basata sulle scelte che parla di crescita personale, accettazione e del potere della comunità. Cosa farai alla fine di un'era?"

"Le tue scelte formeranno il destino di Fang e determineranno la tua esperienza di gameplay. Scopri cos'ha in serbo il tuo futuro affrontando l'ultimo anno al Volcano High. Zero pressione, eh... Stringi relazioni con amici, familiari, conoscenti, "nemici-amici", cotte (cotte!?!). Scopri in che modo potrai esserci per i tuoi cari quando conterà davvero - dopotutto, sta letteralmente arrivando la fine del mondo. Coltivare le relazioni costruisce l'affinità e cambierà i risultati della tua partita."