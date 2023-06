A Highland Song presentato in video al Tribeca Games Spotlight 2023

A Highland Song è stato presentato in video al Tribeca Games Spotlight 2023. Sviluppato da inkle, il team di 80 Days, il gioco si presenta come un'avventura a base platform ambientata sulle highland scozzesi.

Non è stato un reveal, quello di A Highland Song: il titolo era già stato ufficializzato nei mesi scorsi, sebbene non abbia ancora una data di uscita ufficiale su PC e Nintendo Switch. In quest'occasione, tuttavia, gli sviluppatori hanno potuto parlare nel dettaglio di questa produzione.

Alcuni degli autori hanno parlato di come il gioco si ispiri a una loro esperienza in Scozia, e del fatto che si è cercato di lavorare sulle atmosfere anche sul piano del sound design e della colonna sonora, realizzata con strumenti e suoni tradizionali scozzesi.