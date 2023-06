Assassin's Creed: tutti i giochi della serie sono in offerta su Steam e non solo

Tutti i giochi della serie Assassin's Creed e DLC annessi sono al momento in offerta su Steam, Ubisoft Store e Xbox Store, con sconti fino all'85% in base al gioco e l'edizione scelta.

Se vi siete perso qualcuno dei capitoli più recenti oppure siete dei neofiti della serie è un'ottima occasione per rimediare. Come detto in apertura sono in offerta sia i giochi, che i DLC e le varie edizioni speciali Deluxe, Gold e Ultimate a seconda del gioco.

Su Ubisoft Store inoltre sono disponibili delle offerte anche altri giochi del catalogo della compagnia francese, come Far Cry 6 e The Division 2. Inoltre è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 20% utilizzando il codice coupon UBISOFT20 al momento dell'acquisto.

Tornando ad Assassin's Creed, gli sconti variano leggeremente in base allo store, ad esempio su Steam potrete acquistare i vari capitoli principali e spin-off ai seguenti prezzi:

Assassin's Creed Bundle con tutti i giochi della serie a 89,98 euro, sconto del 78%

Assassin's Creed: Valhalla a 14,99 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Odyssey a 11,99 euro, sconto dell'80%

Assassin's Creed Origins a 8,99 euro, sconto dell'85%

Assassin's Creed Syndicate a 9,99 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Unity a 7,49 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Rogue a 7,49 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed IV Black Flag a 11,99 euro, sconto del 75%

Assassins' Creed 3 Remastered a 9,99 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Revelations a 4,94 euro, sconto del 67%

Assassin's Creed Liberation HD a 4,99 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Brotherhood a 4,49 euro, sconto del 70%

Assassin's Creed 2 a 2,99 euro, sconto del 70%

Assassin's Creed a 2,99 euro, sconto del 70%

Assassin's Creed Chronicles Russia, China e India a 2,99 euro ciascuno, sconto del 70%

Se siete interessati trovate le offerte su Steam, Ubisoft Store e Xbox Store.