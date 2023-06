Annapurna Interactive Showcase 2023 annunciato con data e orario

L'Annapurna Interactive Showcase 2023 è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore, con tanto di data e orario: la nuova edizione dell'evento organizzato da Annapurna verrà trasmessa il 29 giugno a partire dalle 21.00, ora italiana.

Oltre a Nimona, il primo film d'animazione di Annapurna in arrivo su Netflix, il publisher approfitterà certamente dell'occasione per presentare i suoi nuovi titoli e magari confermare l'arrivo di alcuni giochi su differenti piattaforme, come ad esempio Stray che potrebbe approdare su Xbox.

Per il momento non c'è nulla di certo e siamo nel campo delle ipotesi, è chiaro, ma il teaser trailer dello showcase include appunto sequenze del già citato Stray, dell'apprezzatissimo Neon White e di altri progetti che l'azienda ha già presentato ufficialmente.

Probabilmente diversi dei giochi che vedremo quest'anno su quel palcoscenico sono già apparsi nell'Annapurna Showcase del 2022, ma potrebbero trovare in questa occasione una data di uscita.