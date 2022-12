Nimona è il primo film d'animazione di Annapurna, su Netflix nel 2023

Annapurna ha deciso di dedicarsi anche all'animazione, lanciando una divisione apposita che può contare su veterani come Robert Baird e Andrew Millstein, e annunciando il suo primo film: Nimona, un'avventura a sfondo fantasy in arrivo su Netflix nel corso del 2023.

Attualmente impegnata nella produzione di Silent Hill Townfall, annunciato con un teaser a ottobre, Annapurna è in verità nata proprio come un'azienda dedicata alla realizzazione di film, e il suo impegno nel settore dei videogiochi è relativamente recente, cominciato nel 2016.

Non sorprende dunque il lancio di una Animation Division che, come detto, potrà contare sull'apporto di figure di grande esperienza e rilevanza come Baird e Millstein, provenienti da esperienze pluriennali presso i Walt Disney Animation Studios.

Nimona, una prima immagine del film d'animazione

Il progetto di Nimona, in particolare, è stato "salvato" da Annapurna e Netflix dopo la chiusura dei Blue Sky Studios nel 2021. Il film, tratto dalla pluripremiata graphic novel di ND Stevenson, racconta la storia di una mutaforma che decide di mettersi al servizio dello spietato Ballister Blackheart per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi.

È interessante notare che in un'intervista Robert Baird ha parlato di come alcuni dei giochi prodotti da Annapurna potrebbero eventualmente ricevere un adattamento animato, su tutti What Remains of Edith Finch e lo sparatutto Neon White.