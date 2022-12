GameStop, offerte del Calendario dell'Avvento del 3 dicembre 2022: c'è Gotham Knights

GameStop ha rinnovato le offerte del Calendario dell'Avvento, come accadrà ogni giorno per tutta la durata della promozione: fra gli sconti di oggi, 3 dicembre 2022, spicca senz'altro quello su Gotham Knights, disponibile a 44,98€ sia nella versione standard che nella special edition, tanto su PS5 quanto su Xbox Series X|S.

Sviluppato da WB Games Montreal, il gioco ci vedrà combattere il crimine al comando di Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso dopo la morte di Batman, sullo sfondo di un open world piuttosto ricco di missioni e villain da affrontare. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Gotham Knights.

Fra le promozioni di oggi c'è anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che può essere vostro per soli 24,98€ nelle versioni PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch. Restando in tema LEGO, sono disponibili a sconto per la console ibrida giapponese anche LEGO Jurassic World, LEGO DC Super Villains e LEGO City Undercover, tutti a 19,98€.

Restando nel mondo di Warner Bros., ci sono le esclusive Comic Edition del classico Batman: Arkham Asylum e di Batman: Arkham City, entrambi in versione PS4 al prezzo di soli 14,98€. A proposito del Cavaliere Oscuro, è in promozione anche il film The Batman in formato blu-ray con steelbook a soli 7,98€.

Sono infine ancora validi alcuni degli sconti che abbiamo riportato ieri, 2 dicembre 2022, con la Crash Bandicoot Trilogy e altri giochi a prezzi molto interessanti.