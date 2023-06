Dying Light 2 Stay Human: rinviato il secondo DLC a pagamento

Techland ha annunciato il rinvio del secondo DLC a pagamento di Dying Light 2: Stay Human. Non arriverà più quest'anno, come indicato precedentemente, bensì in un periodo non precisato del 2024.

La conferma arriva da un post sul blog ufficiale del gioco, dove il team spiega che la decisione di rimandare l'espansione è stata presa per dare più tempo agli sviluppatori di completare i lavori e assicurare la "migliore espansione della storia possibile, con una nuova mappa e sistemi di gioco".

Techland ha aggiunto che al momento si sta concentrando sugli aggiornamenti post-lancio per modificare e migliorare vari aspetti di Dying Light 2, che effettivamente stanno uscendo con una certa regolarità e hanno portato diverse novità. Il prossimo ad esempio, dovrebbe rendere il gioco molto più spaventoso, stando alle promesse fatte dal team.

"Con rammarico, vorremmo annunciare la decisione di posticipare l'uscita del DLC 2 di Dying Light 2 Stay Human al prossimo anno. La scelta di dedicare più tempo allo sviluppo è il nostro impegno a fornire la migliore espansione possibile della storia, con una nuova mappa e nuovi sistemi", recita il post sul blog ufficiale di Techland.

"Come probabilmente puoi vedere dagli aggiornamenti in corso, stiamo ancora lavorando per migliorare Dying Light 2. Il nostro obiettivo principale è garantire che il gioco soddisfi e superi le aspettative, le tue e le nostre. Abbiamo solo alcune altre cose da aggiungere al gioco per raggiungere questo obiettivo prima di rilasciare il DLC2."

Inoltre Techland ha invitato tutti i giocatori di Dying Light 2 a seguire la livestream in programma per il 29 giugno sul canale Twitch dello studio, dove per l'occasione verranno svelati i prossimi eventi e le modifiche che saranno apportate con i prossimi aggiornamenti.