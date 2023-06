Netflix, picco di iscrizioni USA dopo il blocco della condivisione

Pare che negli USA ci sia stato un picco delle iscrizioni a Netflix pochi giorni dopo il tanto discusso blocco della condivisione degli abbonamenti: a riferirlo è Antenna, un'azienda che si occupa di tenere traccia di questo genere di dati.

Come ricorderete, lo scorso 23 maggio Netflix ha iniziato a bloccare gli account condivisi, anche in Italia, richiedendo agli abbonati al servizio un pagamento mensile extra per aggiungere alla propria sottoscrizione utenti che stiano al di fuori del nucleo familiare.

Tutti si aspettavano una valanga di disdette, e invece "Netflix ha sperimentato le quattro migliori giornate di acquisizione di nuovi iscritti negli USA nei quattro anni e mezzo di monitoraggio da parte di Antenna (...), con quasi 100.000 nuovi abbonamenti sia il 26 che il 27 maggio."

Non è dato sapere al momento quale sia la situazione a livello internazionale, se dunque il caso degli USA sia isolato o rappresenti una tendenza generale, ma si tratta senza dubbio di un risvolto sorprendente per la piattaforma streaming, che forse aveva già messo in conto un certo numero di defezioni.