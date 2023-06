Blasphemous 2, data di uscita ufficiale annunciata con un trailer

Blasphemous 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da The Game Kitchen con un trailer: il nuovo capitolo della saga in stile metroidvania sarà disponibile a partire dal 24 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Rivelata in anticipo dal PlayStation Store, la data di uscita di Blasphemous 2 è dunque stata confermata dal team di sviluppo, che ha pubblicato per l'occasione un video in cui veniamo introdotti alla storia e ai personaggi di questo sequel.

Nuovamente al comando del Penitente, dovremo esplorare un mondo strano e ostile, affrontare mostri sempre più potenti brandendo tre differenti armi e dare tutto ciò che abbiamo per evitare che la profezia si avveri, condannando il mondo per sempre.

Blasphemous 2 sarà ambientato in uno scenario non lineare, pieno di nemici che ci troveremo a combattere attraverso meccaniche arricchite ed estese, infliggendo devastanti combinazioni di colpi e miscelandole con le nostre abilità per dar vita a soluzioni offensive inedite.