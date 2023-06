Blasphemous 2, data di uscita rivelata in anticipo dal PlayStation Store?

Sembra che la data di uscita di Blasphemous 2 sia stata rivelata in anticipo dal PlayStation Store, nell'ambito di un trailer visibile solo nella versione console della piattaforma digitale: stando a queste informazioni, il gioco sarà disponibile a partire dal 24 agosto.

Presentato con un trailer e la finestra di uscita al Nintendo Indie World di aprile, Blasphemous 2 sarà probabilmente protagonista di un annuncio ufficiale durante il Summer Game Fest che verrà trasmesso questa sera a partire dalle 21.00.

Il nuovo capitolo della serie metroidvania firmata The Game Kitchen, ad ogni modo, non è che una delle vittime di una comunicazione gestita in maniera un po' distratta, negli ultimi giorni.

Solo poche ore fa, infatti, anche la data di uscita di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sembra sia stata svelata allo stesso modo, attraverso un leak del PlayStation Store.