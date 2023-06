Spider-Man: Across the Spider-Verse, incassi a quota 250 milioni di dollari

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha totalizzato finora incassi per oltre 250 milioni di dollari a livello internazionale: un ottimo risultato per il film d'animazione prodotto da Sony, che ha fatto il proprio debutto nelle sale da pochi giorni.

Come certamente saprete, se avete letto la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, si tratta di numeri assolutamente meritati vista la straordinaria qualità della nuova avventura di Miles Morales, mai come ora alle prese con le insidie del Multiverso e le sue implicazioni.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film superiore al suo predecessore praticamente in tutto", ha scritto nel suo articolo Christian Colli, "e ciò dovrebbe farvi capire quanto ci sia piaciuto questo sequel che riesce nel difficilissimo compito di stupire ancora una volta non solo sul piano visivo, con una ricercatezza che ha dell'incredibile, ma anche su quello narrativo, imbastendo una storia di crescita che intreccia prospettive diverse, ma assolutamente verosimili, in un cinecomic che ha tutto quello che si dovrebbe cercare in una storia sull'Uomo Ragno. L'attesa per il gran finale sarà snervante."

L'uscita della terza e ultima parte della storia, Beyond the Spider-Verse, è fissata al 29 marzo 2024 negli USA.