Summer Game Fest e non solo: quale grande annuncio vorreste veramente vedere oggi?

L'E3 (non) è iniziato. Il Summer Game Fest non sarà proprio l'E3 e non ci sarà lo stesso sentimento, ma la verità è che per molti la sostanza non cambia poi molto, visto che si tratta sempre di vedere una serie di conferenze nella (relativa) freschezza delle proprie case. Quest'oggi, 8 giugno 2023, si parte con un primo piatto che tutti noi speriamo sia gustoso: l'evento di Geoff Keighley, l'uomo che non ha ucciso l'E3.

Ovviamente sarà solo un punto di partenza, visto che avremo già solo in questa intensa serata il Day of the Devs, che di solito con leggerezza e semplicità sa mostrare qualche indie intrigante, e subito dopo il Devolver Digital Showcase, che non ha assolutamente idea di cosa voglia dire fare una conferenza semplice ma perlomeno ci farà chiudere le serata con un po' di follia e qualche indie di alto livello.

Tanti annunci, quindi, tra giochi di primo piano, indie più o meno conosciuti e magari qualche sorpresa. L'evento di Geoff Keighley è infatti un calderone che sta per raggiungere il bollore e in questo stufato di videogioco potrebbe esserci un po' di tutto, visto che sono tanti gli editori che hanno supportato la serata.

Geoff Keighley

Sappiamo infatti che più di 40 compagnie sono partner del Summer Game Fest, con nomi di primissimo piano come Activision, Amazon Games, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Gearbox Publishing, HoYoVerse, Netflix, Paradox Interactive, PlayStation, Sega, Square Enix, Valve, Techland, Ubisoft, Warner Bros e Xbox per citare solo qualche nome "a caso".

Sappiamo anche che ci saranno tre o quattro grandi annunci - qualsiasi cosa voglia dire "grandi annunci" per Geoff Keighley - che dovrebbero attirare l'attenzione dei fan. Ovviamente diamo per scontato che si tratti di novità e non di giochi già presentati. Le possibilità sono chiaramente moltissime e possiamo solo provare a tirare a indovinare.

In questi ultime ore di attesa, quindi, vogliamo chiedervi di scegliere un singolo annuncio che vi permetterebbe di dire: "Sì, questo è stato un bel evento". Sì, lo sappiamo, non basta solo un buon gioco, ma qualche opera potrebbe eclissare tutte le altre e salvare una potenziale serata per il resto negativa? Diteci la vostra!

