Friday the 13th: The Game verrà tolto dalla vendita a fine anno, allo scadere della licenza

Friday the 13th: The Game a quanto pare verrà tolto dalla vendita a fine anno, il prossimo 31 dicembre 2023, quando la licenza acquistata da Gun Media per l'horror game a base multiplayer asimmetrica scadrà ufficialmente.

Attualmente impegnati nello sviluppo di The Texas Chain Saw Massacre, gli autori hanno pubblicato un post per spiegare ai loro utenti ciò che sarebbe successo e perché. Dal 2024, infatti, non sarà più possibile acquistare Friday the 13th: The Game in qualsiasi forma.

Ad ogni modo, per un altro anno intero, fino cioè al 31 dicembre 2024, chi già possiede il titolo potrà continuare a utilizzarlo. Anzi, chi desiderasse provarlo avrà modo di farlo approfittando di un prezzo sostanzialmente più basso: 4,99 dollari per il gioco e 0,99 dollari per ogni DLC.

Pubblicato nell'aprile del 2017 su PC, PlayStation e Xbox, con la versione Nintendo Switch arrivata due anni dopo, l'horror asimmetrico di Gun Media si appresta dunque a concludere un percorso durato oltre sei anni.

La chiusura dei server, tuttavia, accende ancora una volta i riflettori sull'annosa questione della conservazione del software e sulle implicazioni di un mercato esclusivamente digitale.