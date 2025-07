Un sequel di Friday the 13th: The Game e un nuovo film sono in lavorazione

In occasione del Comic-Con di San Diego, Robert Barsamian, vicepresidente esecutivo di Horror Inc., ha rivelato che sono in produzione sia una nuova pellicola cinematografica sia un nuovo videogioco , quest'ultimo descritto come un "sequel" del titolo lanciato nel 2017 .

Durante il fine settimana sono emerse novità interessanti per i fan della saga Venerdì 13 , del videogioco ispirato al franchise, Friday the 13th: The Game o di entrambi.

Le parole di Barsamian

"Posso dirvi che un nuovo film sequel e un nuovo videogioco sequel sono in cima alla nostra lista di priorità", ha dichiarato Barsamian. "È lì che stiamo concentrando gran parte delle nostre energie in questo momento, e posso dirvi che finalmente siamo in grado di mantenere la promessa. Anche se oggi non li annunciamo ufficialmente con i nostri partner, entrambi i progetti stanno per essere realizzati. Sono entrambi in fase di elaborazione."

Barsamian non ha fornito ulteriori dettagli su nessuno dei due progetti. Non è chiaro se il nuovo gioco sarà ancora un multiplayer asimmetrico che evolverà le meccaniche dell'originale, oppure se si tratterà di qualcosa di completamente diverso. Tuttavia, considerando che Barsamian è stato executive producer del primo titolo, è plausibile che il termine "sequel" sia stato usato con cognizione di causa.

Friday the 13th: The Game era un videogioco horror multigiocatore asimmetrico, in cui i giocatori impersonavano Jason Voorhees o i giovani animatori del Camp Crystal Lake, con l'obiettivo di fare una carnfecina o di sopravvivere alla furia omicidia del killer. Il gioco è stato rimosso dal mercato il 31 dicembre 2023 per la scadenza della licenza, e i server sono stati chiusi definitivamente il 31 dicembre 2024.