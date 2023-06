L'E3 si è 'ucciso da solo', non è colpa del Summer Game Fest, dice Geoff Keighley

Geoff Keighley, il produttore e presentatore del Summer Game Fest, ha dichiarato che il suo evento estivo non è stato la causa per la cancellazione dell'E3 2023, piuttosto è stata l'ESA stessa ha decretare la rovina della kermesse losangelina.

In un'intervista con VGC, gli è stato chiesto come si sente riguardo al soprannome di "E3 Killer" che gli viene affibbiato in rete. Di tutta risposta Keighley ha commentato che "l'E3 si è ucciso con le sue stesse mani" e che il Summer Game Fest è nato come conseguenza del fatto che la manifestazione negli ultimi anni stesse perdendo colpi.

"Credo che l'E3 in un certo senso si sia ucciso da solo", ha detto Keighley. "Capisco perché la gente dica che il Summer Game Fest ha ucciso l'E3, ma penso che semmai noi abbiamo creato questo evento perché ho visto le ruote cadere dal carro dell'E3."

"Come qualsiasi persona che ama quel periodo dell'anno... per due decenni, l'E3 ha fatto parte della mia vita da quando avevo 15 anni. Dalla prima edizione del 1995, sono andato a tutte le manifestazioni. L'ho adorato e ha definito le mie estati"

"È stato straziante vedere che iniziava a cadere a pezzi. Penso che abbiano avuto un problema per quanto riguarda la rilevanza dell'evento e negli ultimi anni anche di partecipazione. Quindi sì, penso che la domanda sia, se non facessimo il Summer Game Fest cosa succederebbe? Penso che le cose andrebbero in frantumi quest'estate".

Come sappiamo, prima della cancellazione dell'E3 2023, molti publisher avevano deciso di non prendervi parte, in molti casi organizzando showcase separati sempre nel periodo estivo, come ad esempio, Sony, Microsoft, Ubisoft e Devolver Digital, giusto per fare alcuni esempi, o decidendo di presentare le proprie produzioni al Summer Game Fest. Riguardo a quest'ultimo punto Keighley ha dichiarato che non è stata una delle cause che ha accelerato la cancellazione dell'E3, anche perché i piani per il suo evento non sono cambiati di una virgola dopo l'annuncio da parte dell'ESA.

"È stato triste per me il fatto che sia stato necessario iniziare a costruire qualcosa di nuovo (il Summer Game Fest), ma l'abbiamo fatto tutto con la collaborazione dei publisher e la nostra lista di partener non è cambiata affatto con la cancellazione dell'E3 di quest'anno", ha detto.

Infine, Keighley ha spiegato che il Summer Game Fest non è nato come un concorrente diretto dell'E3, visto che l'obiettivo era quello di dare vita a un evento digitale, piuttosto che una grande manifestazione in presenza.

"L'E3 è stato annullato nel 2020, dopo che mi ero rintano in casa a causa della pandemia e avevo iniziato a pensare al Summer Game Fest, senza nemmeno sapere cosa stessi facendo veramente. Stavamo solo cercando di trovare un modo per portare notizie ai fan", ha aggiunto Keighley.

"E poi c'è stato l'E3 digitale che hanno fatto nel 2021, che immagino sia stato una specie di tentativo di fare qualcosa simile a quello che abbiamo fatto noi. E poi è stato cancellato l'anno scorso e quest'anno. Quindi sì, non mi sono mai sentito davvero in competizione con l'E3, stavamo facendo qualcosa di diverso. Ci stavamo concentrando su un grande spettacolo digitale in live streaming."

Vi ricordiamo che il Summer Game Fest 2023 andrà in onda alle 21:00 italiane di giovedì 8 giugno 2023. Come da tradizione siete invitati a seguire questo evento e tutti gli altri in programma nei prossimi giorni, sul canale Twitch di Multiplayer.it.