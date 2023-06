Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, data di uscita e immagini da un leak del PS Store

Tramite il PlayStation Store è trapelata la pagina di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che svela la data di uscita, le prime immagini e dettagli del nuovo capitolo della serie "Yakuza" di Sega.

La fuga di informazioni è stata segnalata dal portale PSDeals, che monitora le variazioni e le offerte dello store di Sony, grazie al quale apprendiamo che il gioco debutterà su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 9 novembre 2023.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name segna il ritorno di Kazuma Kiryu come protagonista principale. Dopo aver finto la sua morte per proteggere la famiglia e assunto la falsa identità di "Joryu", il nostro dovrà fare i conti con una figura misteriosa che sta cercando di stanarlo.

Come svelato in precedenza da Sega, si tratta di un action classico e non sarà un gioco di ruolo a turmi come Yakuza: Like a Dragon. Sempre grazie alle informazioni trapelate dal PlayStation Store, apprendiamo che i giocatori potranno passare tra due stili di lotta differenti, "Yakuza" e "Agente", in qualsiasi momento. Il primo includerà potenti mosse mentre il secondo si basa sulla rapidità e la precisione, sfruttando anche una serie di gadget hich-tech come dei cavi elettrificati.

Non mancheranno ovviamente una gran quantitativo di missioni secondarie e attività da svago, come il karaoke, gare con macchinine elettriche e sfide in un'arena segreta, che come da tradizione della serie terranno impegnati i giocatori per decine e decine di ore.

Come accennato in apertura sono apparse anche le prime immagini ufficiali, che potrete visualizzare a questo indirizzo. Di seguito invece trovate la descrizione di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name tradotta.

"Un tempo un leggendario yakuza, Kazuma Kiryu ha simulato la propria morte e ha abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, è costretto a combattere da una figura misteriosa che tenta di stanarlo. Con il nome in codice "Joryu", Kiryu intraprende un'avvincente avventura d'azione con combattimenti spaccaossa in ambientazioni vibranti piene di personaggi e attività entusiasmanti."

"Passa dinamicamente dallo stile di combattimento Yakuza a quello da Agente in combattimenti corpo a corpo viscerale. Con lo stile Yakuza, incuti paura ai nemici scatenando mosse selvaggiamente aggressive alimentate dalla forza e dal talento senza pari di Kiryu. Oppure alza la posta con lo stile dell'Agente sferrando colpi con velocità e precisione assolute, mentre usi una serie di gadget high-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici. Adattati strategicamente alla situazione e sfrutta entrambi gli stili per dominare e distruggere orde di nemici."

"Che tu stia combattendo nell'arena segreta del Castello, cantando una nuova canzone al karaoke, sorseggiando un drink al club di cabaret dal vivo o gareggiando nel circuito tascabile, il mondo offre una varietà di esperienze coinvolgenti. Un intrigante informatore di nome Akame fornisce anche emozionanti missioni secondarie, trascinandoti in un'epica resa dei conti che si svolge più esplori e ti godi Sotenbori, Yokohama e il misterioso Castello."

A questo punto è lecito aspettarsi l'annuncio ufficiale da parte di Sega durante il Summer Game Fest di questa sera o al più in occasione del RGG Summit Summer 2023 in programma per il 16 giugno 2023.