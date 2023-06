Final Fantasy 9 Remake esiste davvero? Ulteriori conferme da Gematsu

Final Fantasy 9 Remake esiste davvero o è solo una delle tante bufale della rete che circolano nei giorni antecedenti alle fiere estive? Probabilmente lo scopriremo a breve, ma nel frattempo arrivano ulteriori conferme dal portale Gematsu, che ha corroborato i rumor delle ultime settimane.

Il portale ne ha parlato in occasione del nuovo filmato di Final Fantasy IX: Memoria Project, l'ambizioso progetto amatoriale che mira a ricreare il gioco con l'Unreal Engine, affermando che esiste anche un vero e proprio remake in sviluppo presso gli studi di Square Enix.

"Mentre Final Fantasy IX: Memoria Project è solo una prova di concept per i fan che non verrà pubblicato come prodotto giocabile, Gematsu è venuto a conoscenza che un vero e proprio remake di Final Fantasy 9 da Square Enix è attualmente in fasi di sviluppo", afferma l'articolo firmato da Sal Romano, il fondatore del portale.

Per chi non lo sapesse, Gematsu è uno dei maggiori portali di informazione videoludica, specializzato in particolare su produzioni giapponesi. Solitamente non condivide sulle sue pagine indiscrezioni e rumor, ma quando lo fa è perché ritiene molto affidabili i dettagli ricevuti dalle sue fonti. Ad esempio, già nel 2021 aveva parlato della produzione di un remake di Metal Gear Solid 3 e delle versioni rimasterizzate di alcuni capitoli della serie di Hideo Kojima, nonché un nuovo Silent Hill, tutte soffiate che come sappiamo si sono rivelate azzeccate. Insomma parliamo di una fonte affidabile e da tenere sicuramente in considerazione.

In precedenza anche il giornalista e insider Jeff Grubb ha affermato che Final Fantasy 9 è attualmente in sviluppo e ricordiamo inoltre che il gioco è apparso nell'ormai ben noto documento di Nvidia GeForce NOW, che ha portato a un'enorme quantità di anticipazioni rivelatesi poi corrette.

A questo punto non è da escludere un annuncio ufficiale da parte di Square Enix già questa sera durante il Summer Game Fest 2023 che inizierà alle 21:00. Staremo a vedere.