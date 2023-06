Final Fantasy 9 Remake esiste ed è in sviluppo, secondo Jeff Grubb

Si torna a parlare del possibile Final Fantasy 9 Remake, con il noto giornalista/insider Jeff Grubb a riferire che il gioco esiste ed è in sviluppo, sebbene ovviamente si tratti solamente di una voce di corridoio.

La menzione è arrivata durante la nuova puntata del podcast di Giant Bomb su YouTube, visibile a questo indirizzo. Parlando del celebre leak del documento di Nvidia GeForce NOW, che ha portato a un'enorme quantità di anticipazioni rivelatesi poi corrette, viene fatta menzione anche di Final Fantasy 9, che era tra i titoli presenti.

"Gran parte dei giochi Square Enix su quella lista sono stati confermati o anche già usciti a questo punto, eccetto Final Fantasy 9 Remake e Final Fantasy Tactics Remaster", dice a un certo punto Grubb. "Vi dirò che molto di recente, ancora una volta, ho sentito che Final Fantasy 9 Remake è reale ed è in lavorazione".

Non vengono aggiunti ulteriori dettagli a corroborare la questione, ma Grubb non è l'unico a parlare di un remake relativo al nono capitolo della celebre serie Square Enix. In precedenza, l'utente "Im A Hero Too" di ResetEra, che sembra abbia precedentemente anticipato informazioni rivelatisi poi corrette sulla serie Persona, aveva riferito che Final Fantasy 9 è in lavorazione, potrebbe essere un'esclusiva PlayStation e dovrebbe essere piuttosto fedele all'originale come struttura di gioco.

Si tratta solo di voci di corridoio, ma certamente non è folle pensare che Square Enix abbia intenzione di continuare con i remake anche per altri capitoli della sua serie principale, dopo il successo di Final Fantasy 7 Remake.