Final Fantasy Tactics: Yasumi Matsuno alimenta le speranze per un remaster in arrivo

Final Fantasy Tactics potrebbe davvero tornare sulle scene, considerando che Yasumi Matsuno, designer dell'originale, ha risposto a un fan che chiedeva informazioni sulla possibilità di un remaster con una domanda molto specifica, che fa pensare al fatto che il gioco sia veramente in sviluppo.

L'utente V2 ha riferito su Twitter che "molti fan di Final Fantasy Tactics non vedono l'ora che venga annunciato il remaster vociferato", a cui ha risposto lo stesso Matsuno in maniera piuttosto bizzarra, con una domanda che sembra quasi confermare i lavori in corso: "Se facciamo il remaster, pensate sia meglio indebolire il Thunder God Cid, che è stato accusato di distruggere il bilanciamento?"



Ovviamente non è una risposta diretta e non può essere presa come una conferma, ma una domanda del genere significa che, quantomeno, una nuova versione di Final Fantasy Tactics sembra essere nei pensieri degli sviluppatori di Square Enix da un po' di tempo a questa parte, con tanto di dubbi di design già definiti.

Da notare che Matsuno parla di remaster e non di remake, così come l'utente a cui ha risposto direttamente. In effetti, le voci di corridoio su un possibile remaster di Final Fantasy Tactics girano ormai da anni, partendo dal famoso leak del documento di Nvidia GeForce NOW del 2021 diventato un vero e proprio mito nell'ambito dei rumor.

Il discorso peraltro è poi proseguito con l'utente che ha chiesto di abbassare la potenza del Thunder God Cid, quantomeno del "livello Chuck Norris" a cui si trovava nell'originale, con Matsuno che ha ringraziato per il feedback.

Lo scorso febbraio, Jason Schreier aveva riferito che Final Fantasy Tactics Remaster è in arrivo, e si tratta di una fonte alquanto attendibile, in effetti.