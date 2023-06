Lords of the Fallen sarà presente al Future Games Show Summer Showcase 2023

CI Games ha preparato alcune novità su Lords of the Fallen, che sarà presente durante il Future Games Show Summer Showcase 2023, uno degli eventi di questa primavera videoludica che si terrà il 10 giugno 2023 alle ore 19:00.

La conferma arriva dall'account Twitter ufficiale dell'evento, durante il quale avremo modo di "Sapere qualcosa di più sui reami paralleli di Axiom e Umbral, e delle colossali battaglie contro i boss che ci possiamo aspettare in questo action RPG dark fantasy", si legge nel messaggio in questione.



Lords of the Fallen è in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X|S con data d'uscita fissata attualmente al 13 ottobre 2023, dopo un lungo periodo di sviluppo. Fu infatti annunciato inizialmente a dicembre 2014, poi ha avuto una finestra di lancio fissata per il 2017, affrontando poi vari posticipi.

Il gioco è stato sviluppato in una prima fase da Defiant Studios, ma successivamente CI Games ha tolto il progetto dalle mani del team per aver valutato il lavoro svolto fin lì "inadeguato" e spostando il tutto a Hexworks nel 2020.

La nuova versione di Lords of the Fallen è dunque in sviluppo da qualche anno presso Hexworks sulla base di Unreal Engine 5, e qualcosa di nuovo dovrebbe dunque essere visibile questa settimana, in occasione del Future Games Show Summer Showcase 2023 il 10 giugno sera. Nel frattempo, qualche giorno fa sono emersi i requisiti minimi e consigliati al riguardo.