Lords of the Fallen: i requisiti minimi e consigliati per il soulslike realizzato in Unreal Engine 5

CI Games ha svelato quali sono i requisiti minimi e consigliati per Lords of the Fallen, il nuovo gioco souls-like realizzato in Unreal Engine 5, previsto per il 13 ottobre 2023. Iniziamo vedendo i requisiti minimi, pensati per giocare in 720p con impostazioni di qualità basse:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 6GBs VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 45 GB di spazio disponibile (SSD preferibile, HDD supportato)

Vediamo invece ora quali sono i requisiti consigliati per Lords of the Fallen, pensati per giocare in 1080p ad alta qualità visiva:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: 8GBs VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 45 GB di spazio disponibile (SSD richiesto)

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Ecco voi il più recente trailer del gampelay.