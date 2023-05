System Shock: i primi voti vanno dal buono all'insufficiente

System Shock, il remake da parte di Night Dive Studios e Prime Matter, sta ricevendo i primi voti dalle recensioni internazionali, e questi si estendono su un range alquanto ampio, andando dal buono/ottimo fino all'insufficiente.

Il risultato, su Metacritic, è un Metascore attuale di 73 secondo la media effettuata attualmente su 31 recensioni, con una maggioranza di quelle positive (17) rispetto a quelle miste (14) ma alcune di queste viaggiano tra l'insufficienza e l'appena sufficiente. Evidentemente, c'è una certa varietà di valutazione per il gioco, che vi invitiamo a conoscere meglio leggendo la nostra recensione di System Shock.

Vediamo dunque alcune delle prime recensioni pubblicate:

Multiplayer.it - 80

Noisy Pixel - 85

Worth Playing - 80

Screen Rant - 80

TheGamer - 80

VG247 - 80

Shacknews - 80

COGconnected - 78

Hobby Consolas - 75

GameGrin - 75

Press Start Australia - 75

GameStar - 74

Vandal - 73

Metro GameCentral - 70

PCGamesN - 70

CGMagazine - 70

GamersRD - 65

DualShockers - 62

GamesRadar+ - 60

Slant Magazine - 60

WellPlayed - 55

Checkpoint Gaming - 55

In linea di massima, le recensioni premiano la fedeltà all'originale per quanto riguarda lo spirito generale, lo stile e le atmosfere, ma in certi casi criticano proprio questo eccessivo legame con il passato e la mancanza di innovazioni in alcuni elementi del gameplay.