Predator Triton 16 annunciato da Acer: il notebook con RTX 4070 e 32 GB di RAM

Acer ha annunciato tramite un comunicato ufficiale Predator Triton 16 (PT16-51), un nuovo notebook pensato per il gaming e il lavoro. Il periodo di uscita è fissato per settembre 2023 in Italia. Con l'acquisto si ottiene anche un mese di Xbox Game Pass Ultimate.

Predator Triton 16 propone un Intel Core i9 di 13a generazione (frequenza turbo massima di 5,4 GHz), una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop e fino a 32 GB di RAM DDR5 (5200 MHz). Lo spazio di archivaizione è un SSD PCIe M.2 in configurazione RAID 0 da 2 TB. In termini di soluzione termica, propone due ventole 3D AeroBlade di quinta generazione, così come l'ottimizzazione Vortex Flow (heat pipe dedicate e feritoie per mantenere sotto controllo la temperatura interna) e la pasta termica in metallo liquido sulla CPU. Il notebook misura soli 19.9 mm di spessore in un involucro di metallo e finitura argentata.

Il display è un IPS da 16 pollici (16:10) WQXGA 2560 x 1600 a 240 Hz con cornici ridotte. La luminosità di picco è di 500 nit. Garantisce una gamma di colori DCI-P3 al 100% e il supporto di NVIDIA Advanced Optimus e NVIDIA G-SYNC.

Sulla tastiera trovate anche il tasto PredatorSense che permette di gestire l'illuminazione RGB, l'interfaccia utente e i sistemi di controllo della gestione tramite l'app di utilità PredatorSense dedicata. Oltre a Windows 11, Predator Triton 16 è dotato di Intel Killer DoubleShot Pro (E2600+Wi-Fi 6E 1675i). Il notebook propone inoltre due porte USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, una porta USB Type-C con Thunderbolt 4 e un lettore di schede Micro SD. Dispone anche di elttore di impronte digitali che supporta Windows Hello.