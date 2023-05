Valheim contro le mod a pagamento: gli sviluppatori di Iron Gate rilasciano una dichiarazione

Iron Gate, gli sviluppatori di Valheim, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale sulle mod a pagamento. In breve, il team si dichiara contrario a questa pratica e invita tutti i creatori a non fornire contenuti a pagamento. Chiaramente, supporta qualsiasi donazione libera dei giocatori ai modder. Ecco la dichiarazione completa di Iron Gate:

"Ultimamente abbiamo ricevuto molte domande sulle mod e su ciò che come azienda approviamo e su ciò che non approviamo. Abbiamo quindi pensato di provare a chiarire un po' le cose."

"Prima di tutto, anche se non abbiamo un supporto ufficiale per le mod, siamo decisamente felici di vedere che le persone si impegnano con il nostro gioco e creano le proprie mod. È decisamente lusinghiero che vogliate essere creativi e aggiungere le vostre idee! Il fatto che Iron Gate non disponga di un supporto ufficiale per le mod significa essenzialmente che la creazione e l'utilizzo di mod è a proprio rischio e pericolo e che non possiamo garantire che le mod siano compatibili con le nuove versioni del gioco."

"L'aspetto su cui abbiamo ricevuto più domande, tuttavia, è il fenomeno delle mod a pagamento. Comprendiamo perfettamente che l'utente dedichi molto del suo tempo alla creazione di una mod e che possa desiderare un compenso economico per questo, ma Iron Gate non tollera che i contenuti moddati vengano bloccati dietro un paywall."

"Riteniamo che far pagare una mod sia contrario allo spirito creativo e aperto del modding stesso, e pertanto esortiamo tutti gli autori di mod a rendere le loro mod liberamente disponibili a tutti coloro che vogliono giocarci. Questo dovrebbe includere l'intera mod, e non solo una parte della mod disponibile gratuitamente mentre un'altra parte è a pagamento. Se volete mostrare il vostro apprezzamento per l'autore di una mod potete ovviamente continuare a sostenerlo con una donazione volontaria, ma non vogliamo che il pagamento sia un requisito per accedere a una mod."

"Inoltre, apprezzeremmo molto se le mod rendessero chiaro che si tratta di mod non ufficiali, sia nel gioco che su qualsiasi sito web in cui la mod è disponibile. A volte, unirsi a un server dedicato moddato fa scattare automaticamente il download di una mod, e noi vogliamo semplicemente evitare confusione ai giocatori, in modo che possano sapere se stanno giocando a un gioco moddato o meno. Valheim ha già una funzione per questo, in cui si può semplicemente far sì che la propria mod attivi un popup nel gioco, che informerà il giocatore che la sua partita sta girando con una mod".

Diteci, cosa ne pensate? Siete d'accordo con Iron Gate?