Redfall esce dalla top 50 dei giochi più giocati su Xbox in meno di un mese

Nonostante un buon avvio, Redfall è uscito dalla top 50 dei giochi più giocati su Xbox Series X|S e Xbox One in meno di un mese dalla sua uscita, decisamente non un buon segno per un gioco che dovrebbe anche puntare molto sul multiplayer cooperativo online e su un supporto esteso.

Come possiamo vedere sia nella top 50 USA che nella top 50 italiana, Redfall non compare in alcuna posizione, a dimostrazione di come sia velocemente scivolato via dai giochi più giocati su Xbox Live, nel giro di meno di un mese dal lancio. Considerando che si doveva trattare di una produzione di un certo calibro, proveniente da un team blasonato come Arkane, è sicuramente un risultato deludente.

Questo soprattutto se si guarda alla velocità con cui è avvenuta questa uscita di scena, visto che Redfall è uscito il 2 maggio 2023 ed è peraltro incluso in Xbox Game Pass, cosa che dovrebbe garantire una notevole facilità di accesso per tutti coloro che possiedono una console Xbox, un PC e un abbonamento al servizio Microsoft. Solo il 10 maggio scorso risultava ancora essere uno dei titoli più giocati, ma evidentemente la cosa non è durata più di tanto.

Ovviamente il lancio in condizioni piuttosto critiche non ha proprio aiutato e a questo punto è difficile pensare che anche il promesso update per i 60 fps possa cambiare molto, a meno che gli sviluppatori non abbiano intenzione di dare una sterzata al progetto con un supporto veramente poderoso nei prossimi mesi. Nel frattempo, abbiamo saputo che Arkane ha iniziato i lavori su un nuovo gioco, in attesa di saperne di più.