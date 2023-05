Final Fantasy 16: la modalità Prestazioni potrebbe calare sotto i 60 FPS, ma non nei combattimenti

Final Fantasy 16 proporrà una modalità Prestazioni pensata per raggiungere i 60 FPS. Si tratterà della modalità preferita da chi punta soprattutto a godersi il combattimento, che beneficia enormemente della maggiore fluidità. Anche gli sviluppatori lo sanno bene e proprio per questo si sono preoccupati che il frame rate fosse il più fluido possibile durante le battaglie, anche a costo di perdere un po' di prestazioni in altri frangenti.

Parlando con GNN e secondo quanto tradotto dall'utente Reddit Kanon14, il director Hiroshi Takai ha commentato le imperfezioni delle prestazioni viste nei filmati di Final Fantasy 16 registrati in modalità Prestazioni. Takai ha spiegato che sebbene l'obiettivo siano i 60 FPS, il gioco potrebbe non raggiungerli sempre durante l'esplorazione, in base a certe condizioni.

Al tempo stesso, il team di Final Fantasy 16 ha investito molto tempo per ottimizzare il combattimento, il che ha permesso loro di ottenere una buona grafica con un frame rate stabile. Inoltre, è possibile che dopo il lancio arrivino delle patch che migliorino ulteriormente la situazione per le fasi esplorative.

A questo riguardo, Square Enix ha già confermato che al lancio non ci saranno aggiornamenti da scaricare e che Final Fantasy 16 sarà un pacchetto definitivo sin da subito.

Inoltre, il produttore Yoshida ha affermato che i giocatori odiano gli open world che si rivelano vuoti, fortuna quindi che Final Fantasy 16 non sarà a mondo aperto.