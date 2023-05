The Witcher 3: oltre 50 milioni di copie vendute, l'intera serie a 75 milioni

CD Projekt ha annunciato i dati di vendita aggiornati per The Witcher 3: Wild Hunt e per l'intera serie The Witcher, con il superamento dei 50 milioni di copie per quanto riguarda il capitolo in particolare e dei 75 milioni di copie considerando l'intera serie.

The Witcher entra dunque nell'olimpo delle serie più vendute in assoluto, a dimostrazione di come sia diventato un vero e proprio fenomeno globale. D'altra parte, anche il successo dell'adattamento televisivo su Netflix è un segnale piuttosto chiaro di come Geralt di Rivia e compagni siano diventati un vero e proprio fenomeno pop.



Anche i 75 milioni di copie della serie completa sono un risultato molto interessante: il primo The Witcher è infatti stato distribuito solo su PC, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings è uscito solo su PC e Xbox 360 come esclusiva console, ma sono comunque riusciti a totalizzare oltre 25 milioni di copie anche con una diffusione limitata, rispetto alla scelta multipiattaforma di The Witcher 3: Wild Hunt.



Anche per consentire a un pubblico più ampio di poter apprezzare l'inizio della storia della saga videoludica, sarà interessante vedere il remake di The Witcher annunciato da CD Projekt RED, con il primo capitolo interamente ricostruito con una nuova base tecnologica fornita da Unreal Engine 5.