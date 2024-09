Il trailer del DLC di Blasphemous 2 svela la data di uscita, con un aggiornamento gratuito e tante novità

L'editore Team17 e lo sviluppatore The Game Kitchen hanno annunciato il contenuto scaricabile a pagamento "Mea Culpa" per Blasphemous 2: la data di uscita è fissata per il 31 ottobre al prezzo di 11,99 euro con uno sconto di lancio del 20% per le prime due settimane di pubblicazione.

Inoltre, è previsto anche un nuovo contenuto gratuito chiamato "True Torment".