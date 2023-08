Blasphemous 2, la recensione di un metroidvania che i fan adoreranno

Non tutto è perfetto, ovviamente, ma per tutti i dettagli continuate a leggere la nostra recensione di Blasphemous 2 .

Ora, quattro anni dopo, The Game Kitchen ritorna e ci propone un seguito che, in poche parole, è una versione più densa e varia del primo capitolo, frutto di tutta l'esperienza accumulata con Blasphemous e probabilmente anche figlia di un budget più alto garantito dai guadagni del precedente gioco.

Penitente, alzati

Il Penitente è il protagonista di Blasphemous 2 e ovviamente non dirà mai una parola

Blasphemous ci portava in un mondo ispanico culla di un fondamentalismo cattolico che vede nella sofferenza e nella penitenza l'unica strada possibile. L'avventura, però, colpiva più per il suo immaginario e la sua atmosfera, così pregna di simbolismo e riferimenti da far sì che anche i meno esperti di cristianesimo riuscissero a comprendere la profondità della critica e la macabra bellezza dei peccati commessi dai personaggi del gioco.

Blasphemous 2 non si allontana di una virgola da questo approccio, con la conseguenza che ancora una volta non è semplice capire perché stiamo facendo quel che stiamo facendo. Nuovamente siamo un Penitente e nuovamente partiamo in guerra contro esseri che hanno superato lo status d'umano per divenire figli di un Miracolo volgare e deturpante, che protegge una città nei cieli che sembra quasi la derisione di un Paradiso che punisce invece di premiare. Non scendiamo nei dettagli per non fare spoiler, ma anche volendo il racconto di Blasphemous è talmente criptico che anche dopo aver sconfitto il boss finale non siamo sicuri di avere un'idea ben precisa di cosa sia accaduto.

D'altra parte, Blasphemous 2 è una meraviglia visiva, non solo perché a livello artistico la pixel art di The Game Kitchen è magnifica con visibili passi in avanti rispetto al primo capitolo, ma anche perché in termini di design ogni frammento di ambientazione, ogni nemico e boss racconta qualcosa. Potreste completare il gioco senza capire esattamente cosa vi abbiano raccontato questi elementi, ma il fascino generale è innegabile.

Sta quindi al giocatore decidere se semplicemente camminare nel mondo peccaminoso di Blasphemous 2 e farsi incantare dal suo immaginario, oppure se immergersi completamente in esso e dedicarsi alla comprensione di ogni frammento di lore (il tutto completamente tradotto in italiano). Il nostro consiglio in ogni caso è di optare per l'ottimo doppiaggio spagnolo, che pare veramente il modo più naturale per vivere appieno il mondo di gioco.