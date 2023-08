Dead Island 2 arriverà su un'altra piattaforma nel 2024, è Nintendo Switch 2?

"Quello che ci aspettiamo ora sono ovviamente gli sconti, ma soprattutto l'aggiunta di nuovi contenuti, quindi c'è una quantità significativa di contenuti in arrivo per il gioco nel corso dell'anno che migliorerebbe anche le vendite del gioco base".

Stando alle parole del CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, Dead Island 2 nel 2024 verrà pubblicato su un'altra piattaforma non identificata, il che ha portato alcuni giocatori a fantasticare su una possibile versione per Nintendo Switch 2 , o qualunque nome avrà la prossima console della grande N.

In arrivo un porting per Switch di Dead Island 2 oppure no?

Come possiamo vedere Wingefors non ha specificato su quale altra piattaforma arriverà Dead Island 2. Potrebbe benissimo trattarsi di una versione cloud per Nintendo Switch, un'operazione che abbiamo visto più volte in passato, ad esempio con Dying Light 2 e remake di Resident Evil 2 e 3.

Chiaramente viaggiando con la fantasia è possibile ipotizzare anche una conversione per Nintendo Switch 2, magari come titolo di lancio della console, che dovrebbe arrivare nei negozi proprio durante il corso del 2024.

La realtà tuttavia potrebbe rivelarsi meno entusiasmante del previsto, perlomeno per i giocatori che prediligono le console Nintendo, in quanto l'altra "piattaforma" indicata da Wingefors potrebbe trattarsi semplicemente di Steam. Come sappiamo Dead Island 2 è stato lanciato su PC solo su Epic Games Store e una volta terminato il periodo di esclusività nulla vieterebbe a Embracer Group di pubblicarlo anche nello store di Valve. Staremo a vedere.