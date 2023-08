Red Dead Redemption: un video confronto tra le versioni PS4, Nintendo Switch e PS3

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto che mette a paragone le nuove versioni di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch con quella originale per PS3.

Il confronto non tiene in considerazione le caratteristiche del gioco su PS5 tramite retrocompatibilità, di cui invece trovate tutti i dettagli nella nostra analisi del porting di Red Dead Redemption.

In linea con quanto detto anche dal nostro Tommaso Pugliese, stando a ElAnalistaDeBits, Red Dead Redemption su PS3 presenta una risoluzione di 640p e in tal senso ci sono stati dei miglioramenti con le nuove versioni. Infatti su Nitnendo Switch il western di Rockstar Games gira a 720p in modalità portatile e a 1080p quando la console è collegata al dock. Anche su PS4 la risoluzione arriva a 1080p.

Il framerate invece è rimasto ancorato ai 30 fps, seppur PS4 e Nintendo Switch risultano più stabili nelle performance rispetto all'originale per PS3.