Baldur's Gate 3: l'enorme successo consentirà a Larian Studios di continuare a fare giochi simili

Storia di successo

Baldur's Gate III ha convinto davvero tutti

Più precisamente, Vincke ha scritto: "Sono così fiero della mia squadra. Nessuno di noi riesce a credere che stia succedendo davvero. Ma la parte migliore di tutto questo è che potremo continuare a realizzare giochi simili."

Vincke ha poi aggiunto: "Sì, sono rischiosi e ambiziosi e a volte le cose vanno male, ma è ciò per cui è stato creato lo studio. La ricezione di Baldur's Gate 3 mostra che c'è spazio per questo tipo di giochi. Spero che ne avremo molti altri."

Il discorso di Vincke non arriva inatteso. È naturale che un successo come quello avuto da Baldur's Gate 3 sia positivo per la compagnia e i suoi progetti. Non sappiamo se il prossimo gioco di Larian sarà Divinity: Original Sin 3, Baldur's Gate 4 o quant'altro. Quel che è certo è che sarà attesissimo dagli appassionati e da un pubblico completamente nuovo, quello che pare aver scoperto il genere dei giochi di ruolo hardcore nelle ultime settimane.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è già disponibile su PC, mentre su PS5 uscirà il 6 settembre 2023, con già incluse tutte le patch pubblicate negli ultimi giorni. La versione Xbox Series X/S è in lavorazione, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Si parla del 2024.