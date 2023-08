Intel: l’evento dedicato alla presentazione delle nuove CPU ha finalmente una data ufficiale

Il 19 settembre si terrà infatti l'Intel Innovation 2023 , dove il fulcro degli annunci sarà appunto rappresentato dalla nuova generazione di CPU e la presentazione ufficiale dei chip Core Ultra; non solo, da quanto messo in agenda da Intel, la giornata sarà particolarmente ricca di interventi e panel inerenti anche al cloud e ovviamente all'intelligenza artificiale ed al suo impiego .

In questi giorni si è parlato molto dei nuovi chip di Intel appartenenti alla quattordicesima generazione, una linea di prodotti ibrida che vede una versione Refresh dell'attuale architettura Raptor Lake per le CPU desktop e l'arrivo della nuova architettura Meteor Lake per la linea mobile . Dopo le tante voci di corridoio ed i dati trapelati online, l'azienda ha affermato che presto sapremo molto di più su questi processori e su molto altro ancora.

CPU e IA

Il 19 settembre sarà finalmente annunciata la quattordicesima generazione di chip di Intel

Seppure il tema dell'IA sia di estremo interesse dato quanto questa tecnologia stia entrando nel settore rapidamente e con i primi risultati davvero interessanti, l'appuntamento da segnare sull'agenda è l'Intel Client Hardware Roadmap, niente meno che la presentazione ufficiale della quattordicesima generazione e l'annuncio di ciò che Intel ha in serbo per il prossimo futuro.

Come ormai è noto, questa generazione di CPU in arrivo è molto particolare: una gamma di prodotti che ha cambiato nomenclatura ma che non ha variato in tutto e per tutto la struttura dell'attuale. L'interesse è molto alto verso il nuovo marchio Core Ultra di prima generazione, che a quanto riportato fino ad adesso, può vantare velocità di clock pari o superiori ai 5 GHz, un dato raggiungibile anche grazie alle nuovissime architetture Redwood Cove P-Core e Crestmont E-Core.

Non solo CPU; Intel Innovation 2023 sarà un palco importante anche per parlare di Intelligenza Artificiale

Da non perdere inoltre l'appuntamento, sempre previsto per il 19 settembre, Rise of the IA, un nome altisonante e che alimenta ancora più curiosità su come Intel userà questa tecnologia nei propri prodotti. Per questo, durante il panel vi sarà spazio per la prima VPU (Vision Processing Unit) dedicata, ovvero un motore hardware in grado di incrementare notevolmente le prestazioni dei chip combinato con gli ulteriori boost di CPU e GPU.