Red Dead Redemption: su PS5 gira a 4K per 30fps, niente 60fps

Giocata su PS5, la versione PS4 della nuova edizione di Red Dead Redemption gira in 4K per 30fps. Quindi niente 60fps come molti speravano, vista anche la potenza della console di Sony.

Lo abbiamo rilevato nel nostro speciale dedicato al confronto tra le nuove e le vecchie versioni del gioco, di fresca pubblicazione, in cui possiamo leggere: "Eseguita in retrocompatibilità su PS5, la versione PS4 di Red Dead Redemption si pone fondamentalmente alla pari con quella Xbox Series X. Sebbene infatti le geometrie, gli effetti e e le animazioni sentano inevitabilmente il peso del tempo, la risoluzione a 4K, un filtro texture probabilmente potenziato e un frame rate ancorato ai 30 fps migliorano in maniera sostanziale il gioco originale, rendendolo decisamente più nitido e pulito ma anche più fluido."